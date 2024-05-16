Герой працював на передовій у лавах Госпітальєрів та зовсім нещодавно мобілізувався до Сил оборони. Трагічну звістку повідомила народна депутатка й Медичний Добровольчий Батальйон.

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"Герої гинуть, рятуючи інших"

На фронті загинув Кучерявенко Олександр – друг "Кузьма". Він працював на передовій, нещодавно мобілізувався до Сил оборони.

Свій героїчний шлях друг "Кузьма" продовжив у складі Сил оборони України. Загинув, надаючи допомогу пораненим 14 травня 2024 року. Честь,

– підкреслила Яна Зінкевич.

Нардепка й командирка Медичного Добровольчого Батальйону Госпітальєри додала, що "Кузьма" був юний і запальний, одним з тих, хто рано знайшов своє покликання. І йшов за ним до кінця, попри втому, біль і втрати.

На фронті загинув Олександр "Кузьма" Кучерявенко / Фото з соцмереж Госпітальєрів

Побратими та посестри згадують Олександра Кучерявенка, з якими разом евакуювали поранених бійців у 2023 та 2024 роках в екіпажі "L20", як людину з неймовірно гострим почуттям справедливості.

Професіонал, який пропрацював на всіх ланках догоспітальної допомоги. Ідеаліст, який завжди був там, де мусив. Госпітальєр, якому завдячує своїм життям не один український військовий. Чоловік, яким пишалися і якого любили мати й наречена. Побратим, якого нам вже не вистачає. Він жив, кохав і воював. Загинув, рятуючи життя інших,

– наголосили в Медичному Добровольчому Батальйоні Госпітальєри.

Картки для допомоги родині:

Mono – 4441 1144 2069 5403

мати Кучерявенко Леся

Mono – 4441 1111 3547 1013

ПриватБанк – 4149 4390 4847 6521

наречена Валерія

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра "Кузьми" Кучерявенка. Вічна пам'ять і слава Герою!

На Одещині загинув бойовий медик Роман Юхневич

Внаслідок російського ракетного удару ввечері 10 квітня загинув член громадської організації "Українська служба порятунку", ветеран війни Роман Юхневич.

Бойовий медик рятував постраждалих. На жаль, загинув внаслідок повторного удару агресора.