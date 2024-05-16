Герой работал на передовой в рядах Госпитальеров и совсем недавно мобилизовался в Силы обороны. Трагическую весть сообщила народный депутат и Медицинский Добровольческий Батальон.

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"Герои погибают, спасая других"

На фронте погиб Кучерявенко Александр – друг "Кузьма". Он работал на передовой, недавно мобилизовался в Силы обороны.

Свой героический путь друг "Кузьма" продолжил в составе Сил обороны Украины. Погиб, оказывая помощь раненым 14 мая 2024 года. Честь,

– подчеркнула Яна Зинкевич.

Нардеп и командир Медицинского Добровольческого Батальона Госпитальеры добавила, что "Кузьма" был юный, одним из тех, кто рано нашел свое призвание. И шел за ним до конца, несмотря на усталость, боль и потери.

На фронте погиб Александр "Кузьма" Кучерявенко / Фото из соцсетей Госпитальеров

Побратимы и посестры вспоминают Александра Кучерявенко, с которыми вместе эвакуировали раненых бойцов в 2023 и 2024 годах в экипаже "L20", как человека с невероятно острым чувством справедливости.

Профессионал, который проработал на всех звеньях догоспитальной помощи. Идеалист, который всегда был там, где должен был. Госпитальер, которому обязан своей жизнью не один украинский военный. Мужчина, которым гордились и которого любили мать и невеста. Побратим, которого нам уже не хватает. Он жил, любил и воевал. Погиб, спасая жизни других,

– отметили в Медицинском Добровольческом Батальоне Госпитальеры.

Карточки для помощи семье:

Mono – 4441 1144 2069 5403

мать Кучерявенко Леся

Mono – 4441 1111 3547 1013

ПриватБанк – 4149 4390 4847 6521

невеста Валерия

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Александра "Кузьмы" Кучерявенко. Вечная память и слава Герою!

В Одесской области погиб боевой медик Роман Юхневич

В результате российского ракетного удара вечером 10 апреля погиб член общественной организации "Украинская служба спасения", ветеран войны Роман Юхневич.

Боевой медик спасал пострадавших. К сожалению, погиб в результате повторного удара агрессора.