Михаил Панков, младший сержант из Луганской области, погиб 5 мая во время выполнения боевого задания на Купянском направлении в Харьковской области. Об этой трагической потере 11 мая проинформировала Попаснянская городская военно-гражданская администрация.

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Помощь, плен и ВСУ: история бойца

В мирной жизни Михаил был педагогом, преподавал историю и правоведение. С началом войны он стал волонтером, организовав эвакуацию жителей и доставку гуманитарной помощи. За два месяца он совершил около 40 рейсов, спасая около двух тысяч человек из Попаснянской громады.

29 апреля 2022 года он вез гуманитарную помощь, а на обратном пути планировал эвакуировать жителей Попасной, но был захвачен российскими войсками в плен. Затем был освобожден. Впоследствии мобилизован в Вооруженные Силы Украины,

– говорится в сообщении.

После попадания в плен информация о Михаиле Панкове долгое время была неизвестной, пока его не показали на российском телевидении, используя для пропаганды. После возвращения в Украину через Россию и Европу он стал дважды переселенцем: сначала в 2014 году из Первомайска, а затем в 2022 году – из Попасной.

8 сентября 2022 Михаил был мобилизован в Вооруженные силы Украины, где служил механиком-водителем в разведывательной роте. Его жизнь оборвалась на поле боя, но он останется в памяти как герой, который спасал жизни других до последнего вздоха.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибшего воина. Светлая и вечная память Михаилу Панкову.

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