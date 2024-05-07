В этот же день погиб Назарий "Гринка" Гринцевич – один из самых молодых защитников "Азовстали". Ему был всего 21 год.

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Кто из грузинских добровольцев погиб

В результате боевых действий на Авдеевском направлении погибли бойцы отряда "Черный орел" Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе. Отряд "Черный орел" выражает соболезнования семьям, которые понесли большую потерю,

– сказано в сообщении.

Сообщение подытожено словами "Борьба продолжается до последней капли крови, до последнего вздоха!"

"Эхо Кавказа" подчеркивает, что многие грузинские добровольцы воюют в Украине с первых дней полномасштабного российского вторжения. Предположительно, таких бойцов более полутора тысяч, но это неподтвержденная информация.

Грузины воюют за Украину в составе четырех подразделений – "Грузинский легион", "Кавказский легион", "Тбилиси" и "Черный орел". Более 60 воинов положили жизнь в битве с захватчиками. На днях подразделение потеряло добровольца Сосо Гугуташвили.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным погибших! Вечная память!

Что известно о погибшем Гринцевиче

"В 18 лет он уже воевал на "Азовстали", потом вернулся из плена, встал снова в строй и погиб в бою", – так сказал о бойце Максим Жорин.

Сам "Гринка" был из Винницкой области. Когда Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, ему было 11 лет. Решил, что пойдет служить, когда станет совершеннолетним.

До своего совершеннолетия парень тайно прошел курс молодого бойца в "Азове" – не мог дождаться, пока присоединится к боевому подразделению.

Во время обороны "Азовстали" Гринцевич был парамедиком. После плена стал командиром взвода оптических наблюдателей в подразделении "Контакт 12".

Войну встретил в Мариуполе – как, собственно, и "Азов". Бойцы рассказывали: были готовы к вторжению, поэтому в первый день нападения, проснувшись от сирен, просто спокойно делали свою работу.

"Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину", – говорил Назарий. А еще считал, что его жизнь ничего не стоит в масштабах нации.