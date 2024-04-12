Мужчина погиб во время спасения людей после вражеского удара по Одесской области. Оккупанты били по транспортно-логистической инфраструктуре.

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Погиб оказывая помощь пострадавшим

Председатель ОО "Украинская служба спасения" Павел Диба сообщил о смерти члена организации Романа Юхневича, который спасал жизни людей после атак российских захватчиков.

В результате вражеского обстрела Одесской области, погиб наш член организации, ветеран войны, настоящий патриот Украины, мужественный человек: Роман Юхневич,

– говорится в сообщении.

Согласно сообщениям близких боевого медика, Роман погиб во время повторного ракетного удара, когда оказывал помощь пострадавшим от первого попадания.

Роман Юхневич погиб во время спасения пострадавших / Фото Павла Дыбы

"Роман Юхневич погиб вчера оказывая помощь пострадавшим от ракетного обстрела, коварная вторая ракета оккупантов оборвала его жизнь... Светлый и искренний Человек, мне тебя будет не хватать", – вспоминают о Романе.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!

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