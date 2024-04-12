Мужчина погиб во время спасения людей после вражеского удара по Одесской области. Оккупанты били по транспортно-логистической инфраструктуре.
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Погиб оказывая помощь пострадавшим
Председатель ОО "Украинская служба спасения" Павел Диба сообщил о смерти члена организации Романа Юхневича, который спасал жизни людей после атак российских захватчиков.
В результате вражеского обстрела Одесской области, погиб наш член организации, ветеран войны, настоящий патриот Украины, мужественный человек: Роман Юхневич,
– говорится в сообщении.
Согласно сообщениям близких боевого медика, Роман погиб во время повторного ракетного удара, когда оказывал помощь пострадавшим от первого попадания.
Роман Юхневич погиб во время спасения пострадавших / Фото Павла Дыбы
"Роман Юхневич погиб вчера оказывая помощь пострадавшим от ракетного обстрела, коварная вторая ракета оккупантов оборвала его жизнь... Светлый и искренний Человек, мне тебя будет не хватать", – вспоминают о Романе.
Что известно о циничном вражеском ударе по Одесской области: главное
- Ориентировочно в 18:17 мониторинговые каналы сообщили о ракете, которая двигалась в направлении Одессы. Почти сразу в городе прогремел мощный взрыв. Однако, к сожалению, уже вскоре в местных пабликах сообщили о повторном взрыве.
- Сообщалось также, что, вероятно, пуски ракет были из района села Войково, Первомайского района, что на территории временно оккупированного Крыма. Сначала первый заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов рассказал о двух пострадавших.
- Впоследствии стало известно, что в результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок – 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности.
- Впоследствии в больнице, к сожалению, умер человек, который был госпитализирован в больницу с тяжелым ранением. Таким образом количество погибших увеличилось до 5 человек. В результате обстрела также повреждены АЗС и грузовики, которые были припаркованы рядом.
- Кроме АЗС, на месте обстрела побиты магазины, складские помещения, административные здания и частные дома.
- Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.