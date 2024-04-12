Чоловік загинув під час порятунку людей після ворожого удару по Одеській області. Окупанти били по транспортно-логістичній інфраструктурі.

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Загинув надаючи допомогу постраждалим

Голова ГО "Українська служба порятунку" Павло Діба повідомив про смерть члена організації Романа Юхневича, який рятував життя людей після атак російських загарбників.

У результаті ворожого обстрілу Одещини, загинув наш член організації, ветеран війни, справжній патріот України, мужній чоловік: Роман Юхневич,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленнями близьких бойового медика, Роман загинув під час повторного ракетного удару, коли надавав допомогу постраждалим від першого влучання.

Роман Юхневич загинув під час порятунку постраждалих / Фото Павла Диби

"Роман Юхневич загинув вчора надаючи допомогу постраждалим від ракетного обстрілу, підступна друга ракета окупантів обірвала його життя... Світла та щира Людина, мені тебе буде не вистачати", – пригадують про Романа.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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