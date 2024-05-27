Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко отметила, что майор Андрей Ладыка почти ежедневно ездил на эвакуацию в Волчанск, соседние села и рисковал собой. У него остались мама, жена и двое детей.

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"Это пример того, насколько рискуют собой наши правоохранители, волонтеры, спасатели, когда едут в Волчанск, села. Потому что прицельно охотятся на такие эвакуационные команды. И с FPV-дрона сбросили снаряд прямо на капот его машины", – сказала она.

Андрей Ладыка постоянно помогал людям

Начальник отдела полиции 1 Чугуевского РУП Максим Стецына рассказал, что на линию 102 поступило сообщение, что 13 человек нуждаются в эвакуации, что неизвестные выгнали их из домов и отправили на точку эвакуации. Андрей Ладыка вместе с коллегой сразу поехали эвакуировать этих граждан. Подъезжая к городу Волчанск, первая машина поехала, а во вторую попал российский FPV-дрон, от которого было прямое попадание в капот авто.

Главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский отметил, что Андрей Ладыка всегда был добрым, отзывчивым ко всем, пытался всех подбодрить и всегда помогать людям. Часто майор приезжал первым на места обстрелов, оказывал помощь.

Я ехал в первом автомобиле перед ним. Сразу после взрыва мы остановились. Это было непосредственно за нами 5 – 10 метров, подошли к автомобилю. Был еще ранен мальчик, который был водителем того транспортного средства. Андрей погиб сразу на месте. Мальчик был ранен, мы его доставили в больницу,

– вспомнил он.

Другой полицейский, который ехал в одном автомобиле с Андреем Ладыкой – Дмитрий Можаровский находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы он поправился.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ладыки. Вечная и светлая память!

Что известно о трагедии