Госпітальєрка Ірина Цибух сама обрала. які пісні будуть співати. Вона загинула на Харківщині 29 травня, всього за кілька днів до того, як їй мало виповнитись 26 років.

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Що співатимуть в пам'ять про Ірину Цибух

У батальйоні парамедикині розповіли, що вона написала, що хоче, щоб усі співали на прощанні, навчились хоча б десятьом змістовним пісням і заспівали їх одноголосо, щоб погасити журбу рідним співом.

10 пісень від Ірини для виконання на Майдані:

"Зродились ми великої години" (гімн ОУН)

"Пісня буде поміж нас" (Володимир Івасюк)

"Весна і ти" (ВІА “Візерунки шляхів”)

"Сонце низенько" (народна)

"Намалюй мені ніч" (Мирослав Скорик)

"Запроси мене у сни" (Володимир Івасюк)

"Лента за лентою" (повстанська)

"Леся" (Krutь)

"Ой, у лузі червона калина" (стрілецька)

"Україна" (Тарас Петриненко)

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Що відомо про Ірину Цибух