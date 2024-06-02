Госпітальєрка Ірина Цибух сама обрала. які пісні будуть співати. Вона загинула на Харківщині 29 травня, всього за кілька днів до того, як їй мало виповнитись 26 років.
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Що співатимуть в пам'ять про Ірину Цибух
У батальйоні парамедикині розповіли, що вона написала, що хоче, щоб усі співали на прощанні, навчились хоча б десятьом змістовним пісням і заспівали їх одноголосо, щоб погасити журбу рідним співом.
10 пісень від Ірини для виконання на Майдані:
- "Зродились ми великої години" (гімн ОУН)
- "Пісня буде поміж нас" (Володимир Івасюк)
- "Весна і ти" (ВІА “Візерунки шляхів”)
- "Сонце низенько" (народна)
- "Намалюй мені ніч" (Мирослав Скорик)
- "Запроси мене у сни" (Володимир Івасюк)
- "Лента за лентою" (повстанська)
- "Леся" (Krutь)
- "Ой, у лузі червона калина" (стрілецька)
- "Україна" (Тарас Петриненко)
На Майдані співають у пам'ять про "Чеку": дивіться відео
Що відомо про Ірину Цибух
- Вона народилась у 1998 році у Львові, закінчила Національний університет "Львівська політехніка". Потім з 2017 року була у команді Суспільного. Вона працювала з філіями, готувала міжрегіональні спеціальні ефіри, втілювала грантові проєкти та знімала документальні фільми, була медіатренеркою.
- У одному зі своїх інтерв'ю вона розповіла, що до 24 лютого не вірила, що розпочнеться повномасштабна війна. За день до цього вони з командою презентували фільми про дітей, які живуть у віддалених селах Донеччини й Луганщини, і жінка до останнього вірила, що їм вдасться зробити презентацію 25 лютого в Києві.
- Під час роботи у Київській області "Чека" взагалі не вірила, що зможе вижити. Тоді вона думала, що смерть – це питання кількох днів. Київський етап був для неї шоковим, але проживати його було простіше, ніж донецький. Жінка думала, що загине, і цим себе заспокоювала. Потім на Харківщині й Донеччині вона втратила найближчих друзів і сама дуже хотіла померти й доєднатися до них, але тоді вона вижила та згодом відчувала вдячність, що з нею все добре.