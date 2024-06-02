Медикиня, волонтерка та журналістка загинула на фронті під час ротації на Харківському напрямку. Дівчина кілька днів не дожила до свого дня народження – 1 червня їй мало виповнитися 26 років.

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Прощання з Іриною Цебух

У Михайлівському Золотоверхому соборі 2 червня відбулася панахида за загиблою парамедикинею Іриною "Чекою" Цебух. Присутні у храмі мали можливість сказати свої останні слова перед труною з тілом, накритою державним прапором.

Як пройшла панахида за загиблою парамедикинею: дивіться відео

Одразу після панахиди у храмі на Майдані заплановано прощання з захисницею. За приблизними оцінками, сотні українців прийшли, аби проводити парамедикиню в останню путь. Серед них як рідні, побратими і колеги Ірини, так і безліч небайдужих громадян.

Сотні українців зібралися на прощання з Іриною Цебух / фото 24 Каналу