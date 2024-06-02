Медик, волонтер и журналистка погибла на фронте во время ротации на Харьковском направлении. Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения – 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.
Смотрите также Парамедик, журналистка и общественный деятель: биография погибшей Ирины "Чеки" Цыбух
Прощание с Ириной Цебух
В Михайловском Златоверхом соборе 2 июня состоялась панихида по погибшей парамедику Ирине "Чекой" Цебух.
Как прошла панихида по погибшему парамедику: смотрите видео
Сразу после этого на Майдане на прощание с защитницей собрались побратимы, коллеги, близкие и сотни неравнодушных граждан.
Сотни украинцев собрались на прощание с Ириной Цебух / фото 24 Канала