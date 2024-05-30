Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 30 мая отметил, что Ирина Цыбух была одной из тех, кто не только защищал государство, но и делал все, чтобы другие приобщались к его защите. Об этом пишет 24 Канал.

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Владимир Зеленский о гибели Ирины Цыбух о гибели Ирины Цыбух

Зеленский отметил, что "Чека" была не только боевым медиком, но и тренировала других и учила их быть эффективными. И в вопросах фронтовой медицины, и в вопросах уважения к украинским воинам.

Мои соболезнования всем собратьям и друзьям, всем близким Ирины, каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены. Вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь ради Украины,

– сказал он.

Парамедик Ирина "Чека" Цыбух погибла 29 мая во время ротации на Харьковском направлении. 1 июня защитнице должно было исполниться 26 лет. Вечная память.

Что известно об Ирине Цыбух