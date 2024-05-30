Парамедик объяснила, что у нее было много возможностей погибнуть, поэтому она решила на всякий случай оставить своим родным посмертное письмо. Она написала его 8 апреля 2023 года.

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"Чека" оставила посмертное письмо

Защитница выразила свои соболезнования в связи с ее гибелью. Она также призвала "не терять время на страдания и жить дальше".

"Сейчас 19:19, суббота, 8 апреля 2023 год, мы с 5-м экипажем работаем для разведки 80 бригады, на фоне играет Dream on от Aerosmith и решила, что за этот год выпадало так много возможностей погибнуть, что можно найти хотя бы одну, чтобы написать посмертное письмо.

Печально, что мы проживаем настолько немощные, зависимые от общественного одобрения жизни, что только смерть позволяет проживать абсолютную свободу. Однако беда в том, что жизнь закончилась и эта свобода больше не имеет никакого смысла. Сегодня и навеки мне все равно, что обо мне, о вас, об этом тексте, обо всем скажут люди. Наберут эти предложения лайки или нет, наконец, ничье мнение меня не интересует, я умерла.

Свобода – это высшая ценность. Все, скоро 25 лет проходили часто в комплексах и страхах. Но чаще всего этому шуму не было места перед моей свободой. Больше всего, за что хочу сказать спасибо себе, родителям, брату, родным и друзьям, спасибо, что позволяли мне быть свободной, жить ту жизнь, которую хочется...".

Она также отметила, что для того, чтобы иметь свободу, нужно иметь определенные ценности и понимать себя. Защитница сказала, что почти избавилась от своих страхов и комплексов, и в момент написания письма живет ту жизнь, которую хотела.

Ирина Цыбух поблагодарила каждого, кто ее любил и поддерживал, отдельную часть своего письма она посвятила своему младшему брату, отметив, что очень им гордится и любит.

Собственно, именно он опубликовал ее слова. Полное письмо можно прочитать на его странице в инстаграме:

Что известно об Ирине Цыбух