Парамедикиня пояснила, що у неї випадало багато можливостей загинути, тож вона вирішила на всяк випадок залишити своїм рідним посмертного листа. Вона написала його 8 квітня 2023 року.

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"Чека" залишила посмертний лист

Захисниця висловила свої співчуття у зв'язку з її гибеллю. Вона також закликала "не гаяти час на страждання та жити далі".

"Зараз 19:19, субота 8 квітня 2023 рік, ми з 5-м екіпажем працюємо для розвідки 80 бригади, на фоні грає Dream on від Aerosmith і вирішила, що за цей рік випадало так багато можливостей загинути, що можна знайти хоча б одну, щоб написати посмертний лист.

Сумно, що ми проживаємо настільки немічні, залежні від суспільного схвалення життя, що лише смерть дозволяє проживати абсолютну свободу. Однак біда у тому, що життя закінчилось і ця свобода більше не має ніякого змісту. Сьогодні і навіки мені все одно, що про мене, про вас, про цей текст, про усе скажуть люди. Наберуть ці речення лайки чи ні, нарешті нічия думка мене не цікавить, я померла.

Свобода – це найвища цінність. Усі, скоро 25 років минали часто у комплексах і страхах. Але найчастіше цьому шуму не було місця перед моєю свободою. Найбільше за що хочу сказати дякую собі, батькам, брату, рідним та друзям, дякую, що дозволяли мені бути вільною, жити те життя, яке хочеться...".

Вона також зазначила, що для того, аби мати свободу, потрібно мати певні цінності та розуміти себе. Захисниця сказала, що майже позбавилась своїх страхів та комплексів і в момент написання листа живе те життя, яке хотіла.

Ірині Цибух подякувала кожному, хто її любив та підтримував, окрему частину свого листа вона присвятила своєму молодшому брату, зазначивши, що дуже ним пишається та любить.

Власне, саме він опублікував її слова. Повний лист можна прочитати на його сторінці в інстаграмі:

Що відомо про Ірину Цибух