У батальйоні розповіли, що трагедія трапилась 29 травня на Харківському напрямку. Буквально 1 червня парамедикині мало виповнитись 26 років.

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На війні загинула парамедикиня Ірина Чека Цибух

Здається, що це сон. Що зараз ти вийдеш на зв'язок і ми почуємо твій голос. Вчора (29 травня – 24 Канал) під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки – госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого дня народження. 01.06.1998 – 29.05.2024,

– розповіли у батальйоні.

Госпітальєри розповіли, що ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону, а для всієї України.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває госпітальєрам та рідним Ірини Цибух.

У батальйоні опублікували цитати Чеки:

"єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна... єдина історія про волю в цьому контексті – це боротьба за цю волю";

"в армію треба йти, тому що це епоха нашої унікальної доби, де ми можемо захищати нашу країну";

"я нещодавно зрозуміла, що цей тренд на те, що ми всі скоро умремо, він досить високо вже звучить, і всі готуються рано чи пізно десь загинути. А коли маєш можливість повертатись до цивільного життя, то ти бачиш, що – окей, можливо пожити це теж може бути тенденцією непоганою. Я просто сама для себе це відкрила. І почала думати – ого, можна ще й пожить!";

"хочу дітей. Хочу будинок. Хочу садити помідори... але війну закінчити найважливіше";

"потрібна стратегія пам'яти.... Пам'ять формує суспільство... Це ми робимо не для себе, а для майбутніх поколінь. Пам'ятування ми робимо не для загиблих людей, бо вони уже загинули. А робимо для тих, хто далі буде про це знати. Ми знаємо про це найкраще, бо ми є учасниками цих подій. Але потім буде купа людей, які вже не будуть пам’ятати це як ми";

"чи варте це суспільство вчинку полеглих героїв? Найважливіше – вчинок. Оповіді покликані навчити нас боротись за справедливість, карати зло і жертвувати собою заради інших. А якщо інші не вартували цього, то це лиш елемент історії, який підкреслює сміливість і правдолюбство головного героя";

"війна – найгірше місце, де я колись була, але вона дає квиток у справжнє життя, у світ непідробної незалежності, вона таврує знання про скороминущість існування".

На Харківському напрямку загинула парамедикиня Ірина Чека Цибух / Фото Госпітальєрів

Госпітальєри повідомили, що у батальйоні ще повідомлять про час та дату прощання з Іриною.

Що відомо про Ірину Цибух