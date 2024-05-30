В батальоне рассказали, что трагедия случилась 29 мая на Харьковском направлении. Буквально 1 июня парамедикини должно было исполниться 26 лет.

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На войне погибла парамедик Ирина Чека Цибух

Кажется, что это сон. Что сейчас ты выйдешь на связь и мы услышим твой голос. Вчера (29 мая – 24 Канал) во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей Чеки – госпитальерки Ирины Цыбух. За несколько дней до своего дня рождения. 01.06.1998 – 29.05.2024,

– рассказали в батальоне.

Госпитальеры написали, что никто до сих пор не верит в то, что произошло. Это неописуемая боль и невероятная потеря не только для батальона, а для всей Украины.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует госпитальерам и родным Ирины Цыбух.

В батальоне опубликовали цитаты Чеки:

"единственный выбор о свободе в стране, где идет война... единственная история о свободе в этом контексте – это борьба за эту свободу";

"в армию надо идти, потому что это эпоха нашего уникального времени, где мы можем защищать нашу страну";

"я недавно поняла, что этот тренд на то, что мы все скоро умрем, он достаточно высоко уже звучит, и все готовятся рано или поздно где-то погибнуть. А когда имеешь возможность возвращаться к гражданской жизни, то ты видишь, что – окей, возможно пожить это тоже может быть тенденцией неплохой. Я просто сама для себя это открыла. И начала думать – ого, можно еще и пожить!";

"хочу детей. Хочу дом. Хочу сажать помидоры... но войну закончить важнее всего";

"нужна стратегия памяти .... Память формирует общество... Это мы делаем не для себя, а для будущих поколений. Память мы делаем не для погибших людей, потому что они уже погибли. А делаем для тех, кто дальше будет об этом знать. Мы знаем об этом лучше, потому что мы являемся участниками этих событий. Но потом будет куча людей, которые уже не будут помнить это как мы";

"Стоит ли это общество поступка павших героев? Самое важное – поступок. Рассказы призваны научить нас бороться за справедливость, наказывать зло и жертвовать собой ради других. А если другие не стоили этого, то это лишь элемент истории, который подчеркивает смелость и правдолюбие главного героя";

"война – худшее место, где я когда-то была, но она дает билет в настоящую жизнь, в мир неподдельной независимости, она клеймит знания о мимолетности существования".

На Харьковском направлении погибла парамедик Ирина Чека Цибух / Фото Госпитальеров

Госпитальеры написали, что в батальоне еще сообщат о времени и дате прощания с Ириной.

Что известно об Ирине Цыбух

Ирина Цыбух в интервью УП рассказывала, что она родилась во Львове в условиях, где ей никогда не приходилось отстаивать свой язык, национальную традицию: "Писанки, которые мы рисовали с мамой, или история бабушки, которая сидела в тюрьме на Лонцкого – это все было частью меня".

Как военный парамедик Чека на Донбасс ездила с 2015 года. Она служила в составе добровольческого батальона "Госпитальеры", который занимается медицинской эвакуацией военных в горячих точках на линии фронта.

До полномасштабного вторжения Ирина работала на Суспильном менеджером и журналисткой. Она рассказывала "Детектору медиа", что занималась реформой вещателя и реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донецкой и Луганской областей.

Ирина 22 – 23 февраля 2022 года презентовала в Покровске и Краматорске свой документальный фильм о детях из отдаленных сел Донецкой и Луганской областей, которым не хватает инклюзии. 24 февраля презентация должна была состояться в Северодонецке, на следующий день – в Киеве. Но после полномасштабного вторжения Ирина добровольцем ушла на фронт.

16 ноября 2023 года, ко Дню телевидения, радио и связи, Владимир Зеленский наградил парамедика орденом "За заслуги".

В марте 2024 года Ирина Цыбух стала лауреатом премии УП 100. Сила женщин.



Суспильне рассказывало историю Ирины Цыбух