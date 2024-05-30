Володимир Зеленський під час звернення до українців 30 травня зазначив, що Ірина Цибух була однією із тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися до її захисту. Про це пише 24 Канал.

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Володимир Зеленський про загибель Ірини Цибух

Зеленський зауважив, що "Чека" була не лише бойовою медикинею, а й тренувала інших та вчила їх бути ефективними. І в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів.

Мої співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені. Вічна та світла пам’ять усім, хто віддав своє життя заради України,

– сказав він.

Парамедикиня Ірина "Чека" Цибух загинула 29 травня під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня захисниці повинно було виповнитися 26 років. Вічна пам'ять.

Що відомо про Ірину Цибух