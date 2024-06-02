Госпитальерка Ирина Цыбух сама выбрала. какие песни будут петь. Она погибла на Харьковщине 29 мая, всего за несколько дней до того, как ей должно было исполниться 26 лет.

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Что будут петь в память об Ирине Цыбух

В батальоне парамедика рассказали, что она написала, что хочет, чтобы все пели на прощании, научились хотя бы десятью содержательным песням и спели их другалосо, чтобы погасить печаль родным пением.

10 песен от Ирины для исполнения на Майдане:

"Зродились ми великої години" (гимн ОУН)

"Песня будет между нами" (Владимир Ивасюк)

"Весна и ты" (ВИА “Узоры путей”)

"Солнце низенько" (народная)

"Нарисуй мне ночь" (Мирослав Скорик)

"Пригласи меня во сны" (Владимир Ивасюк)

"Лента за лентой" (повстанческая)

"Леся" (Krutь)

"Ой, в лугу красная калина" (стрелецкая)

"Украина" (Тарас Петриненко)

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Что известно об Ирине Цыбух