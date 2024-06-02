Госпитальерка Ирина Цыбух сама выбрала. какие песни будут петь. Она погибла на Харьковщине 29 мая, всего за несколько дней до того, как ей должно было исполниться 26 лет.
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Что будут петь в память об Ирине Цыбух
В батальоне парамедика рассказали, что она написала, что хочет, чтобы все пели на прощании, научились хотя бы десятью содержательным песням и спели их другалосо, чтобы погасить печаль родным пением.
10 песен от Ирины для исполнения на Майдане:
- "Зродились ми великої години" (гимн ОУН)
- "Песня будет между нами" (Владимир Ивасюк)
- "Весна и ты" (ВИА “Узоры путей”)
- "Солнце низенько" (народная)
- "Нарисуй мне ночь" (Мирослав Скорик)
- "Пригласи меня во сны" (Владимир Ивасюк)
- "Лента за лентой" (повстанческая)
- "Леся" (Krutь)
- "Ой, в лугу красная калина" (стрелецкая)
- "Украина" (Тарас Петриненко)
На Майдане поют в память о "Чеке": смотрите видео
Что известно об Ирине Цыбух
- Она родилась в 1998 году во Львове, закончила Национальный университет "Львовская политехника". Затем с 2017 года была в команде Общественного. Она работала с филиалами, готовила межрегиональные специальные эфиры, воплощала грантовые проекты и снимала документальные фильмы, была медиатренеркой.
- В одном из своих интервью она рассказала, что до 24 февраля не верила, что начнется полномасштабная война. За день до этого они с командой презентовали фильмы о детях, живущих в отдаленных селах Донецкой и Луганской областей, и женщина до последнего верила, что им удастся сделать презентацию 25 февраля в Киеве.
- Во время работы в Киевской области "Чека" вообще не верила, что сможет выжить. Тогда она думала, что смерть – это вопрос нескольких дней. Киевский этап был для нее шоковым, но проживать его было проще, чем донецкий. Женщина думала, что погибнет, и этим себя успокаивала. Затем на Харьковщине и Донетчине она потеряла ближайших друзей и сама очень хотела умереть и присоединиться к ним, но тогда она выжила и впоследствии чувствовала благодарность, что с ней все хорошо.