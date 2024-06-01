Ірина Цибух з позивним "Чека" загинула під час ротації на Харківському напрямку. Лише за кілька днів, 1 червня, парамедикині мало виповнитись 26 років.
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Прощання з Іриною Цибух
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що прощання з загиблою парамедикинею відбудеться у Львові в понеділок, 3 червня. Чин похорону в Гарнізонному храмі — о 14:00.
Сьогодні Ірині мало виповнитись 26 років. Але ми говоримо про час похорону. Слів нема. Запаліть, будь ласка свічку,
– написав міський голова.
Після служби процесія вирушить на поле почесних поховань Личаківського кладовища.
У добровольчому батальйоні "Госпітальєри" написали, що ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону, а для всієї України.
Також "Госпітальєри" повідомили, що Чека залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею.
Замість квітів – донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг – вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок),
– написали вони.
У Києві прощання з Іриною Цибух відбудеться у неділю, 2 червня. Служба у Михайлівському соборі буде о 13:00, а далі відбудеться прощання на Майдані Незалежності.
Вони віддали життя за Україну
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