Сумну звістку повідомило нідерландське видання NOS. Відомо, що життя воїна обірвалося 20 травня.

Дивіться також Загинула парамедикиня, доброволиця батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух

На війні в Україні загинув доброволець із Нідерландів

У ЗМІ зазначили, що у міністерстві закордонних справ Нідерландів підтвердили повідомлення про його загибель, які ширилися в соцмережах. Іншої інформації про добровольця у відомстві не розкрили на прохання родичів чоловіка.

За даними ЗМІ, чоловік, ім'я якого не називають, воював в Інтернаціональному легіоні. Відомо, що його тіло було репатрійовано.

У виданні також додали, що цей доброволець – вже 3 боєць із Нідерландів, який віддав своє життя в боях за незалежність України. Відповідно до даних видання, МЗС не знає, скільки їхніх громадян воює на боці нашої держави і скільки з них загинуло в боях із військами Росії.

Вондночас за словами почесного консула України в Нідерландах, на початку повномасштабної війни до українського війська записалися десятки нідерландських добровольців.

Україна повернула тіла 212 полеглих оборонців