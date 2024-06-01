Сумну звістку повідомило нідерландське видання NOS. Відомо, що життя воїна обірвалося 20 травня.
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На війні в Україні загинув доброволець із Нідерландів
У ЗМІ зазначили, що у міністерстві закордонних справ Нідерландів підтвердили повідомлення про його загибель, які ширилися в соцмережах. Іншої інформації про добровольця у відомстві не розкрили на прохання родичів чоловіка.
За даними ЗМІ, чоловік, ім'я якого не називають, воював в Інтернаціональному легіоні. Відомо, що його тіло було репатрійовано.
У виданні також додали, що цей доброволець – вже 3 боєць із Нідерландів, який віддав своє життя в боях за незалежність України. Відповідно до даних видання, МЗС не знає, скільки їхніх громадян воює на боці нашої держави і скільки з них загинуло в боях із військами Росії.
Вондночас за словами почесного консула України в Нідерландах, на початку повномасштабної війни до українського війська записалися десятки нідерландських добровольців.
Україна повернула тіла 212 полеглих оборонців
- В Україну 31 травня в рамках обміну з Росією повернули тіла 212 полеглих оборонців.
- В повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зазначили, що на рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників, зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ).
- Зауважимо, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.