Печальную весть сообщило нидерландское издание NOS. Известно, что жизнь воина оборвалась 20 мая.

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На войне в Украине погиб доброволец из Нидерландов

В СМИ отметили, что в министерстве иностранных дел Нидерландов подтвердили сообщения о его гибели, которые распространялись в соцсетях. Другой информации о добровольце в ведомстве не раскрыли по просьбе родственников мужчины.

По данным СМИ, мужчина, имя которого не называют, воевал в Интернациональном легионе. Известно, что его тело было репатриировано.

В издании также добавили, что этот доброволец – уже 3 боец из Нидерландов, который отдал свою жизнь в боях за независимость Украины. Согласно данным издания, МИД не знает, сколько их граждан воюет на стороне нашего государства и сколько из них погибло в боях с войсками России.

В то же время по словам почетного консула Украины в Нидерландах, в начале полномасштабной войны в украинскую армию записались десятки нидерландских добровольцев.

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