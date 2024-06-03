Вчора, 2 червня, відбулося прощання із парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною Цибух у Києві. Тепер в останню путь медійницю та громадську діячку проводжають у Львові.

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У Львові поховають парамедикиню Цибух

Нещодавно розпочалося прощання з Іриною Цибух у Гарнізонному храмі Львова. На церемонію прийшли друзі, колеги, бойові побратими та мешканці міста.

У Львові відбувається церемонія прощання з Іриною Цибух: дивіться відео

Журналісти "Суспільного" поспілкувалися з тими, хто прийшов на проводи Ірини Цибух. Серед них – одногрупниця бойової медикині. Пані Анна розповіла, що загибла була для неї взірцем, на який слід рівнятися.

Дівчина, яка надзвичайно багато робила для нашої країни. Так пригадує захисницю працівниця Ставропігійського вищого навчального училища Оксана Франчук, в якому працює мама героїні.