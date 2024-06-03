Вчера, 2 июня, состоялось прощание с парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цыбух в Киеве. Тепер в последний путь медийницу и общественный деятель провожают во Львове.

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Во Львове похоронят парамедикиню Цыбух

Недавно началось прощание с Ириной Цыбух в гарнизонном храме Львова. На церемонию пришли друзья, коллеги, боевые собратья и жители города.

Во Львове проходит церемония прощания с Ириной Цыбух: смотрите видео

Журналисты "Суспильного" пообщались с пришедшими на проводы Ирины Цыбух. Среди них – одногруппница боевой медикини. Анна рассказала, что погибшая была для нее образцом, на который следует равняться.

Девушка, которая очень много делала для нашей страны. Так вспоминает защитницу сотрудница Ставропигийского высшего учебного училища Оксана Франчук, в котором работает мама героини.