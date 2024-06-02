25-річна журналістка та парамедикиня загинула 29 травня під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня їй мало виповнитись 26 років.

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Як у Києві прощались з парамедикинею Іриною Цибух

Прощання з Іриною Цибух у Києві відбулось спочатку в Михайлівському соборі, де була панахида. Потім похоронна процесія перемістилась на Майдані Незалежності, де зібрались сотні людей.



Прощання з Іриною Цибух / Фото 24 Каналу

Ірина "Чека" Цибух на фронті була старшою екіпажу. До повномасштабного вторгнення працювала менеджеркою реформи Суспільного та реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донецької та Луганської областей.



Прощання з Іриною Цибух на Майдані

Подруга Ірини Юлія Кочетова розповіла, що вони були знайомі з часів повномасштабного вторгнення, проте Ірина була людиною "дуже близькою серцю".

Вона врятувала сотні людей, і страшенно боляче, що ми не врятували її,

– розповіла на церемонії прощання на Майдані Юлія Кочетова, пише Суспільне.



Прощання з Іриною Цибух

Щира, добра людина. З цінностями. З відчуттям справедливості, з відчуттям правди… Нас познайомила війна і розлучила теж війна,

– розповіла військовослужбовиця Оксана з позивним "Ксена".



Прощання з Іриною Цибух на Майдані в Києві

Ірина Цибух написала посмертного листа, який опублікував її рідний брат. У ньому парамедикиня зазначила, що свобода – це найвища цінність та закликала жити без страхів.



У Ірини Цибух залишився рідний брат та батьки



Попрощатись з Іриною прийшли її побратими та посестри



Ірина Цибух залишила побажання, яким має бути прощання з нею

Парамедикиня залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання з нею. Вона зазначила, що:

замість квітів повинні бути донати на батальйон та допомога сім'ям загиблих;

ніяких штучних квітів чи пластику,

одяг – вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок).

Справді, на прощанні з Іриною сотні людей були вдягнуті у вишиванки або військову форму.

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Прощання з Іриною Цибух в Києві



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Прощання з Іриною "Чекою" Цибух у Києві / Фото 24 Каналу

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, побратимам та посестрам Ірини Цибух. Вічна пам'ять героїні.

Прощання з парамедикинею у Львові відбудеться 3 червня. Чин похорону в Гарнізонному храмі — о 14:00 3 червня. Після служби процесія вирушить на поле почесних поховань Личаківського кладовища.