У цивільному житті громадський діяч жив майбутніми проєктами, режисував кліпи та мріяв знімати кіно. Проте, на жаль, він помер внаслідок отриманих на фронті поранень.
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На війні загинув Денис Капітуров
Сумну звістку про втрату повідомив у фейсбуці депутат Дніпровської обласної ради Андрій Денисенко.
Він розповів, що Денис був активістом, знімав круті ролики, робив гарні патріотичні фестивалі та чудову рекламу. Але найголовніше – в захисника завжди виходило заряджати людей легкістю, довірою і бажанням жити.
"Ти, творча натура, тонка й інтелігентна людина, мав несамовите бажання стати на захист України. І ти перевершив багатьох досвідченіших, молодших, здоровіших і спортивніших", – написав Денисенко.
Він підкреслив, що Денис був справжнім сильним і безстрашним воїном, який "боровся, воював і загинув як Герой".
Зазначимо, що подробиці загибелі захисника України невідомі. Денисенко зазначив, що той 12 днів, весь в опіках, боровся за життя, ймовірно, від отриманих на фронті поранень. Відомо, що у чоловіка залишилася дружина Катерина.
А все життя боровся за Україну. На Майдані, на мітингах проти капітуляції та на захист патріотів, у судах за справедливість. Щирий, усміхнений, креативний, відкритий до всього світу, сміливий і заповзятий. З почуттям смаку і легкої самоіронії… Нехай твої засвіти будуть такими же легкими, добрими і світлими, як ти сам,
– написав він.
Віддали життя за Україну
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