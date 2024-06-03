В гражданской жизни общественный деятель жил будущими проектами, режиссировал клипы и мечтал снимать кино. Однако, к сожалению, он умер в результате полученных на фронте ранений.
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На войне погиб Денис Капитуров
Печальную весть о потере сообщил в фейсбуке депутат Днепровского областного совета Андрей Денисенко.
Он рассказал, что Денис был активистом, снимал крутые ролики, делал хорошие патриотические фестивали и замечательную рекламу. Но самое главное – у защитника всегда получалось заряжать людей легкостью, доверием и желанием жить.
"Ты, творческая натура, тонкий и интеллигентный человек, имел неистовое желание стать на защиту Украины. И ты превзошел многих более опытных, младших, здоровых и спортивных", – написал Денисенко.
Он подчеркнул, что Денис был настоящим сильным и бесстрашным воином, который "боролся, воевал и погиб как Герой".
Отметим, что подробности гибели защитника Украины неизвестны. Денисенко отметил, что тот 12 дней, весь в ожогах, боролся за жизнь, вероятно, от полученных на фронте ранений. Известно, что у мужчины осталась жена Екатерина.
А всю жизнь боролся за Украину. На Майдане, на митингах против капитуляции и в защиту патриотов, в судах за справедливость. Искренний, улыбающийся, креативный, открытый ко всему миру, смелый и предприимчивый. С чувством вкуса и легкой самоиронии... Пусть твои засветы будут такими же легкими, добрыми и светлыми, как ты сам,
– написал он.
Отдали жизнь за Украину
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