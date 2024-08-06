Погибшему пилоту Валентину Коренчуку с позывным "Пчеловод" просят присвоить звание Героя Украины посмертно. 40 бригада тактической авиации Воздушных Сил ВСУ подала в Офис Президента Украины соответствующую электронную петицию.

Смотрите также Навсегда останутся в нашей памяти, – Умеров в день ВС назвал летчиков, погибших на войне

Он прижал вражеский самолет к земле

Весной 2022 года он защищал небо Киева и провел уникальный для истории современной авиации бой. Летчик пошел на близкое столкновение в небе, так называемый "собачий бой", с российским штурмовиком Су-25. с этого самолета планировали осуществить бомбовый удар по центру Киева.



Валентин Коренчук – один из "Призраков Киева" / Фото, предоставлено 24 Каналу

Валентин Коренчук, маневрируя на истребителе МИГ-29, без применения оружия прижал врага к земле, и фактически раздавил его.

После таких боев о нем и других летчиках Васильковской бригады начали говорить, как о "Призраках Киева",

– говорится в сообщении.

Пилот посвятил службе в Воздушных силах более 20 лет жизни. Он также принимал участие в АТО. За время полномасштабной агрессии совершил более 80 боевых вылетов. Провел в небе примерно 300 часов. При этом ему удалось поразить десятки целей противника, среди которых:

вражеские самолеты,

крылатые ракеты,

разведывательные и ударные БПЛА,

наземные объекты и техника.

Его отметили государственным орденом "За мужество" (III степени).

Он был одним из первых пилотов, который начал международную публичную кампанию по предоставлению Украине современных самолетов F-16 и модернизации украинской боевой авиации в целом.

Сегодня каждый из нас может почтить память о защитнике неба своим голосом.