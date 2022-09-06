Соответствующую информацию сообщили Воздушные Силы ВСУ. Решение было принято 6 сентября на заседании сессии Васильковского городского совета 8 созыва.

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Улицы Василькова будут называть именами Героев Украины

Три улицы Василькова будут именоваться именами Героев Украины, отдавших жизнь за свободное государство:

летчика Вячеслава Ерко;

летчика Александра Бринжалы;

волонтера, участника Евромайдана и общественного деятеля Дмитрия Гончаренко.

Одну из улиц переименовали в честь легендарной 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил и она называется "Часовые неба".

Кроме того, на сессии был рассмотрен вопрос о предоставлении субвенции на обеспечение потребностей обороны. Деньги пойдут на восстановление военных объектов, восстановление жизнедеятельности и боеспособности воинских частей.

Кем были Герои Украины

Дмитрий Гончаренко родом из Василькова. Он был волонтером, который летом в тяжелый 2014 год доставлял гуманитарный груз на передовые позиции в зону АТО. К сожалению, волонтеры из-за досадного стечения обстоятельств оказались в Северодонецке, который временно оккупировали россияне. Дмитрия на автовокзале задержали оккупанты. Его пытали и расстреляли за несколько дней до освобождения города.

Вячеслав Ерко был подполковником и командиром авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Стал одним из первых, кто пошел сражаться с российской авиацией 24 февраля. Тогда наши пилоты сбили 5 вражеских самолетов, но для Вячеслава это было последнее сражение.

Александр Бринжала был пилотом 40-й бригады тактической авиации. Майор защищал Киев и погиб смертью храбрых в бою против 12 самолетов оккупантов.

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