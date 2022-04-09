Пилота 40-й бригады тактической авиации не стало 2 марта. Известно, что 2 апреля Президент Украины наградил его званием Героя Украины, к сожалению – посмертно.

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Украинский пилот погиб как Герой

Пилот 40-й бригады тактической авиации майор Александр Бринжала мужественно защищал столицу и погиб смертью храбрых в бою против 12 вражеских самолетов.

– сообщили в Минобороны.

Объяснили также о трагическом дне 2 марта:

оккупанты атаковали Киев истребителями по всем направлениям – два украинских МиГ-29 вышли на перехват российских самолетов;

наши пилоты дали оккупанту достойный отпор, но в том бою погиб летчик 1 класса Александр Бринжала.

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"Со 2 апреля 2022 года майор Александр Бринжала – Герой Украины (посмертно). Вечная память и вечная слава Герою!", – подытожили в министерстве.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Героя Украины, отдавшего свою жизнь за нашу землю, свободу и независимость.