Відповідну інформацію повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Рішення ухвалили 6 вересня на засіданні сесії Васильківської міської ради 8 скликання.

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Вулиці Василькова називатимуть іменами Героїв України

Три вулиці Василькова йменуватимуться іменами Героїв України, які віддали життя за вільну державу:

льотчика В'ячеслава Єрка;

льотчика Олександра Бринжали;

волонтера, учасника Євромайдану і громадського діяча Дмитра Гончаренка.

Одну з вулиць перейменували на честь легендарної 40 бригади тактичної авіаціі Повітряних Сил і вона має назву "Вартові неба".

Окрім того, на сесії розглянули питання щодо надання субвенції на забезпечення потреб оборони. Гроші підуть на відбудову військових об'єктів, відновлення життєдіяльності та боєздатності військових частин.

Ким були Герої України

Дмитро Гончаренко родом з Василькова. Він був волонтером, який влітку у важкий 2014 рік доправляв гуманітарний вантаж на передові позиції в зону АТО. На жаль, волонтери через прикрий збіг обставин опинились в Сєвєродонецьку, який тимчасово окупували росіяни. Дмитра на автовокзалі затримали окупанти. Його катували та розстріляли за декілька днів до звільнення міста.

В'ячеслав Єрко був підполковником та командиром авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Став одним з перших, хто пішов боротись з російською авіацією 24 лютого. Тоді наші пілоти збили 5 ворожих літаків, але для В'ячеслава це був останній бій.

Олександр Бринжала був пілотом 40-ої бригади тактичної авіації. Майор боронив Київ та загинув хороброю смертю у бою проти 12 літаків окупантів.

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