Зазначили, що вже надіслали нагородні матеріали в Офіс Президента. Варто пригадати, що петиція на сайті Офісу Президента вже набрала 26 тисяч 151 підпис, а для розгляду президентом потрібно 25 тисяч голосів.

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Нагородні матеріали Сафонова вже надіслали в ОП

У Департаменті персоналу МВС пояснили, що розглянули лист Володимира Зеленського щодо розгляду електронної петиції про нагородження Даніїла Сафонова званням Герой України.

За клопотанням голови Національної поліції МВС надіслано нагородні матеріали до Офісу Президента України про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордену "Золота зірка" (посмертно) лейтенантові поліції Даніїлу Сафонову, інспектору взводу № 2 роти № 1 батальйону управління патрульної поліції в Донецькій області,

– мовиться в документі.



Відповідь поліції автору петиції / Фото документа з приватної групи пам'яті Даніїла Сафонова

Варто пригадати, що для того, щоб загиблому українському військовому надали звання Героя України посмертно відповідний указ має видати Президент України Володимир Зеленський.

Даніїл Сафонов був захисником Маріуполя

Поліцейський Даніїл Сафонов був на території "Азовсталі" у важкий період боротьби наших військовослужбовців та сам віддав життя за Україну.

Він загинув 2 травня 2022 року під час виконання службових обов'язків на території заводу. Відомо також, що:

чоловік боронив Маріуполь із перших днів агресії росії проти України;

у нього залишилась дитина;

поховали захисника 21 червня у Теребовлі, що на Тернопільщині, адже саме там оселилась родина захисника.

Даніїл Сафонов народився у Донецьку. Донбас покинув тільки 2014 після нападу росії.

З того часу жив у Маріуполі, згодом став військовим окремої артилерійської бригади. Три роки воював в АТО. Поліцейським став у 2019 році.

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