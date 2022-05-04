Про це повідомив керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін. Він зараз теж перебуває на території металургійного комбінату "Азовсталь".

Читайте також Окупанти масово шиють форми ЗСУ, спротив у Бердянську: основне за 70 день війни

Потрапив під мінометний обстріл

Загинув Данило Сафонов 2 травня об 11:00. З ним також полягли ще двоє українських бійців. Усі вони виконували чергове бойове завдання. Після повернення військові потрапили під ворожий мінометний обстріл.

Хороший світлий хлопець, робив свою роботу. Дуже любив свою дитину. Це велика трагедія для всіх. Він дуже вірив, що повернеться у свій Донецьк,

– сказав Вершинін

Коротко про Данила Сафонова

Він сам – переселенець з Донецька. У 2014 році чоловік виїхав до Маріуполя. Згодом став військовим окремої артилерійської бригади. Протягом трьох років він воював з окупантами в АТО. А до лав Патрульної поліції він вступив у 2019 році.

Раніше в інтерв'ю він пояснив, чому не покинув Маріуполь. Він зазначив, що це його рідне місто. І вже одного разу йому доводилося виїжджати з рідної домівки, і вдруге він цього не хоче робити.

Яка ситуація зараз у Маріуполі

Ближче до обіду, 3 травня, стало відомо, що окупанти розпочали штурмувати комбінат "Азовсталь". Про це розповіли захисники міста. Перед цим, зазначають вони, російські військові протягом кількох годин бомбили підприємство.

Також 3 травня з Маріуполя до Запоріжжя виїхало 156 людей. Частина з них – ті, кого вдалося евакуювати з "Азовсталі".

Водночас зазначимо, що із вивезенням мирного населення не все так просто. Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що з 14 автобусів до підконтрольної Україні території вдалося дістатися лише трьом. Решту затримали у "фільтраційних центрах".

Пізніше стало відомо, що до Запоріжжя приїхали ті, кого напередодні вивезли з "Азовсталі". Евакуаційна колона до міста прибула о 16:42. Її зустрічали як рідні та близькі, так і журналісти та волонтери. Прибула до Запоріжжя міністерка Ірина Верещук.

Про порятунок з "Азовсталі" просять рідні та близькі військових, які зараз перебувають на заводі. Вони вийшли у Запоріжжі з плакатами та закликами врятувати тих, хто зараз буквально заблокований окупантами на підприємстві.

Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підкреслив, що Україні потрібні усі з "Азовсталі". Так він прокоментував евакуацію мирного населення з комбінату, який щоденно атакують російські військові.

Варте уваги – Стало відомо, для чого Соловйов приїздив у Маріуполь: дивіться відео