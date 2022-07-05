Ініціатором відповідної петиції став Віктор Горюненко. З таким же закликом у мережі звернувся до людей соліст гурту Kalush Олег Псюк.

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Люди просять нагородити Сафонова званням Герой України

Звертаюся до президента України, Володимира Зеленського Володимира, з проханням надати почесне звання Героя України, Даніїлу Сафонову патрульному поліції міста Маріуполь, народженому 24-го жовтня 1993 року народження,

– мовиться у тексті петиції.

Також там пояснили, що він Даніїл Сафанов загинув 2 травня 2022 року при виконанні службових обов'язків, поклавши своє життя при захисті мирних мешканців міста Маріуполя на території "Азовсталі".

До опівночі 5 липня петицію вже підписали понад 10 тисяч людей. Щоб президент України її розглянув потрібно, щоб за 47 днів, які залишились, її підписали 25 тисяч людей.

Kalush закликав людей підписати петицію

Гурт Kalush на своїй сторінці в інстаграмі пригадав, що 4 липня ми відзначали День Національної поліції України та звернувся до підписників зі зверненням.

Сьогодні (мовиться про 4 липня – 24 канал) варто підписати петицію з проханням присвоїти почесне звання Героя України Сафонову Даніїлу Юрійовичу, партульному поліції міста Маріуполь, який загинув 2 травня 2022 року, захищаючи мирних мешканців міста Маріуполя на "Азовсталі",

– звернувся до людей гурт.



Гурт Kalush закликав посмертно нагородити Даніїла Сафонова званням Героя України / Скриншот зі сторіз інстаграму

Що відомо про Даніїла Сафонова

Поліцейський Даніїл Сафонов загинув 2 травня під час обстрілу росіянами заводу "Азовсталь". Відомо, що чоловік боронив Маріуполь з перших днів агресії Росії проти України.

Загинув, виконуючи бойове завдання. Життя його та ще двох побратимів обірвав мінометний обстріл.

Сам чоловік був переселенцем з Донецька. З 2014 року оселився в Маріуполі, згодом – став військовим окремої артилерійської бригади. Три роки він воював в АТО. Поліцеським став у 2019 році.

У чоловіка залишилась дитина. Поховали захисника 21 червня у Теребовлі, що на Тернопільщині. Адже саме там оселилась родина захисника.

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