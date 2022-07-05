Инициатором соответствующей петиции стал Виктор Горюненко. С таким же призывом в сети обратился к людям солист группы Kalush Олег Псюк.

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Люди просят наградить Сафонова званием Герой Украины

Обращаюсь к президенту Украины, Владимиру Зеленскому Владимиру, с просьбой присвоить почетное звание Героя Украины, Даниилу Сафонову патрульному полиции города Мариуполь, 24 октября 1993 года рождения,

– говорится в тексте петиции.

Также там объяснили, что он Даниил Сафанов погиб 2 мая 2022 при исполнении служебных обязанностей, положив свою жизнь при защите мирных жителей города Мариуполя на территории "Азовстали".

До полуночи 5 июля петицию уже подписали более 10 тысяч человек. Чтобы президент Украины ее рассмотрел нужно, чтобы за оставшиеся 47 дней ее подписали 25 тысяч человек.

Kalush призвал людей подписать петицию

Группа Kalush на своей странице в инстаграмме вспомнила, что 4 июля мы отмечали День Национальной полиции Украины и обратились к подписчикам с обращением.

Сегодня (говорится о 4 июля – 24 канал) стоит подписать петицию с просьбой присвоить почетное звание Героя Украины Сафонову Даниилу Юрьевичу, партульному полиции города Мариуполь, погибшему 2 мая 2022 года, защищая мирных жителей города Мариуполя на "Азовстале",

– обратилась к людям группа.



Группа Kalush призвала посмертно наградить Даниила Сафонова званием Героя Украины / Скриншот с инстаграмма

Что известно о Данииле Сафонове

Полицейский Даниил Сафонов погиб 2 мая при обстреле россиянами завода "Азовсталь". Известно, что мужчина защищал Мариуполь с первых дней агрессии России против Украины.

Погиб, выполняя боевое задание. Жизнь его и двух собратьев оборвал минометный обстрел.

Сам мужчина был переселенцем из Донецка. С 2014 года поселился в Мариуполе, впоследствии стал военным отдельной артиллерийской бригады. Три года он воевал в АТО. Полицеским стал в 2019 году.

У мужчины остался ребенок. Похоронили защитника 21 июня в Теребовле Тернопольской области. Ведь именно там поселилась семья защитника.

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