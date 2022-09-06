Отметили, что уже направили наградные материалы в Офис Президента. Следует вспомнить, что петиция на сайте Офиса Президента набрала 26 тысяч 151 подпись, а для рассмотрения президентом нужно 25 тысяч голосов.

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Наградные материалы Сафонова уже отправили в ОП

В Департаменте персонала МВД объяснили, что изучили письмо Владимира Зеленского о рассмотрении электронной петиции о награждении Даниила Сафонова званием Герой Украины.

По ходатайству главы Национальной полиции МВД направлены наградные материалы в Офис Президента Украины о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда" (посмертно) лейтенанту полиции Даниилу Сафонову, инспектору взвода № 2 роты № 1 батальона управления патрульной полиции в Донецкой области,

– говорится в документе.



Ответ полиции автору петиции / Фото документа из частной группы памяти Даниила Сафонова

Стоит вспомнить, что для того, чтобы погибшему украинскому военному присвоили звание Героя Украины посмертно, соответствующий указ должен издать Президент Украины Владимир Зеленский.

Даниил Сафонов был защитником Мариуполя

Полицейский Даниил Сафонов был на территории "Азовстали" в трудный период борьбы наших военнослужащих и отдал жизнь за Украину.

Он погиб 2 мая 2022 года во время исполнения служебных обязанностей на территории завода. Известно также, что:

он защищал Мариуполь с первых дней агрессии россии против Украины;

у него остался ребенок;

похоронили защитника 21 июня в Теребовле Тернопольской области, ведь именно там поселилась семья защитника.

Даниил Сафонов родился в Донецке. Донбасс покинул только в 2014 году после нападения россии.

С тех пор жил в Мариуполе, потом стал военным отдельной артиллерийской бригады. Три года воевал в АТО. Полицейским стал в 2019 году.

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