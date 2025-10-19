В'ячеслав Єрко понад усе любив небо і літаки. З дитинства мріяв бути льотчиком, як його дідусь, і став одним із легендарних асів України. З 2014 року В'ячеслав брав участь у боях на Сході, а 24 лютого 2022 року один із перших вступив у бій із країною-агресоркою – Росією.

Упродовж першого дня повномасштабного вторгнення льотчик здійснив 4 бойові вильоти, знищуючи російські літаки та зриваючи плани ворога. Проте один із цих вильотів став для В'ячеслава останнім. Ворог жорстоко розстріляв нашого пілота в небі над Київщиною під час спроби катапультуватися.

24 Канал зібрав спогади рідних про легендарного пілота, а також свідчення очевидців трагічної загибелі В'ячеслава Єрка у межах проєкту "Життя після втрати".

15 років польотів і бої за Донецький аеропорт

В'ячеслав Єрко народився 19 серпня 1985 року в Києві. Дідусь В'ячеслава був військовим льотчиком, і хлопець з дитинства мріяв піти його стопами. У 2006 році В'ячеслав закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба та відправився проходити службу в 40-й бригаді тактичної авіації, нині відомій як "Привид Києва", що базувалася у Василькові Київської області.

Льотчик присвятив 15 років життя небу та служінню українському народові, і його досягнення дійсно вражають. Ще у 2014 році В'ячеслав відправився в зону проведення Антитерористичної операції, де брав участь у боях за Донецький аеропорт.

В'ячеслав здобув низку бойових нагород, зокрема за оборону ДАПу, і став командиром авіаційної ескадрильї. А у 2021 році взяв участь у військовому параді до 30-річчя незалежності України, де очолив групу винищувачів МіГ-29, які пронесли над майданом Незалежності синьо-жовтий прапор.



Проліт МіГ-29 на День Незалежності у 2021 році (В'ячеслав Єрко – перший по центру, із жовтим димом) / Фото Валентини Поліщук

Мама В'ячеслава, Олександра Єрко, розповіла, що все життя сина ґрунтувалося на польотах, а весь вільний від служби час він проводив з родиною – дружиною і двома доньками.

Він був дуже сімейним чоловіком – родина для нього була усім. Увесь вільний час намагався проводити з сім'єю. На всі свята збиралися разом. Він робив усе, що міг для родини. Завжди допомагав. Дівчаток своїх він дуже любив,

– поділилася Олександра.



В'ячеслав Єрко з дитинства мріяв стати льотчиком / Фото надане 24 Каналу

В'ячеслав сам знищив 4 російські літаки в бою

В'ячеслав був одним з перших українських асів, що вступили в повітряний бій з окупантами 24 лютого 2022 року. У тому бою разом з побратимами вони збили 5 літаків ворога і 6 гелікоптерів. А ще вночі 24 лютого перебазували ескадрилью бойових літаків із Васильківського аеродрому, чим врятували їх від знищення.

За першу добу повномасштабного вторгнення В'ячеслав здійснив 4 бойові вильоти, завдаючи втрат Росії та заважаючи бомбити Київ. Льотчик особисто знищив два російські гелікоптери Мі-24, літак Су-25 та сучасний Су-35. І перед кожним вильотом В'ячеслав обов'язково телефонував рідним.

В'ячеслав загинув у повітряному бою над Київщиною 24 лютого, коли його літак розтрощила російська ракета. Олександра пригадала, що того вечора була в частині сина у Василькові. Спілкувалася з командиром, але тоді їй ще не розповіли про загибель сина.

Я бачилася з командиром, але він мені нічого не сказав. Він запропонував мені забрати його речі (В'ячеслава – 24 Канал). Я спитала, чому, він же приїхав. Де він? – "На завданні". Я тоді сказала, що він же ще повернеться, йому ж ще це все треба буде. І залишила в частині… А зранку 25 лютого мені зателефонували та сказали, що його збили, – пригадала Олександра.

Село, над яким збили В'ячеслава, Володимирівка Київської області, на той час вже було оточене росіянами, не було жодної інформації про льотчика. Рідні думали, що він десь у лікарні. Обдзвонювали всіх кого могли, шукали. Так минуло 39 днів суцільної невідомості для родини льотчика, поки у квітні, після деокупації Володимирівки, рідним не повідомили страшну правду.

"Весь цей час у душі не було відчуття, що його нема. Як мати, я не відчувала... Щоправда, я і зараз не відчуваю цього. Десь він поруч, десь на завданні", – сказала Олександра.

Льотчика розстріляли в повітрі, коли він катапультувався

Староста села, над яким збили В'ячеслава, Наталя, пригадала як 24 лютого небо розірвав гул винищувачів. Тоді вона вибігла з магазину й побачила, як два літаки ведуть повітряний бій. Російський літак підбив винищувач В'ячеслава прямо над її хатою, але тоді наш льотчик відтягнув свій літак, щоби не впасти на хати місцевих мешканців. В'ячеслав катапультувався, але ворог цинічно розстріляв українського пілота в повітрі.

Український винищувач впав біля села, але місцеві не знайшли поруч пілота. Знайти тіло В'ячеслава вдалося тільки на другий день, 25 лютого, в іншій стороні від літака. Місцеві жителі поховали його на місці авіакатастрофи. Робили все швидко, бо над ними постійно літали гелікоптери та винищувачі.



Перше місце поховання В'ячеслава Єрка / Фото надане 24 Каналу

А вже після того, як Сили оборони відкинули росіян з Київщини, В'ячеслава 9 квітня 2022 року перепоховали у Василькові.

В'ячеславу Єрку було 36 років, коли його вбила Росія. У нього залишилася дружина і дві доньки, мама і старший брат, з яким вони дружили з самого дитинства. Рідні та друзі роблять усе можливе, аби про В'ячеслава та його боротьбу пам'ятали.

Близькі В'ячеслава бережуть пам'ять про льотчика / Фото надані 24 Каналу

В'ячеславу посмертно надали звання Героя України. А його друзі домоглися, аби школу в Києві, у якій навчався льотчик, перейменували на його честь. У Василькові назвали вулицю іменем В'ячеслава Єрка, а мешканці села Володимирівка встановили на честь льотчика пам'ятник, щоб не забувати, як в останні хвилини свого життя він відвів свій винищувач, аби їх врятувати. Вічна пам'ять Герою!