На войне за Украину погиб кандидат исторических наук Владимир Брославский
- Владимир Брославский, кандидат исторических наук и доцент Тернопольского национального педагогического университета, погиб 21 сентября, спасая собрата.
- Брославский был известен как патриот, командир минометной батареи и вдохновитель молодежи, который воплотил многочисленные проекты для поддержки студентов.
Более трех с половиной лет продолжается полномасштабная агрессия России против Украины. В борьбе за независимость нашей страны продолжают гибнуть лучшие. Среди них историк – Владимир Брославский.
Владимир Любомирович Брославский – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Украины Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне, Сергея Надала и ТНПУ.
Что известно о Владимире Брославском?
Будущий историк и защитник родился 22 апреля 1979 года в городе Бережаны Тернопольской области. Окончил школу с отличием, получил высшее образование в педагогическом университете, работал над научными темами, преподавал, занимался археологией, общественной деятельностью.
В 2015 году Брославский добровольно присоединился к АТО, а с первых дней полномасштабного вторжения снова без колебаний стал на защиту Украины. Он занимал различные боевые позиции: охрана неба Тернополя, контрдиверсионная служба, минометные подразделения на Донбассе и Сумщине.
Последний раз историк, который имел позывной "Хорват", был командиром минометной батареи.
"Владимир был образцом патриотизма и гражданской ответственности", – прокомментировал потерю мэр Тернополя Сергей Надал.
В университете, где работал Брославский, заметили, что историк погиб 21 сентября, спасая раненого побратима.
Коллеги мужчины говорят, что он "оставил после себя не только весомые научные труды, но и бесценную человеческую теплоту, доброту, умение вдохновлять молодежь".
Владимир Любомирович умел объединять вокруг себя прогрессивную молодежь и вдохновлять ее к развитию. Именно благодаря ему были воплощены десятки различных проектов для поддержки талантливой учащейся и студенческой молодежи.
Мы склоняем головы перед его жертвенностью. Смерть нашего коллеги – большая потеря для всей академической семьи, для студентов, которым он отдавал знания и сердце, и для Украины, которую он защищал ценой собственной жизни,
– говорится в сообщении ТНПУ.
"К сожалению, мир покидают лучшие. Профессионал, патриот, человек с большой буквы. Его знали все – надежный, отважный, всегда рядом с собратьями", – так отреагировал на потерю спикер 105 бригады теробороны ВСУ Юрий Кульпа.
"Любомирович, ты был учителем, как в университете, так и на войне. Ты был настоящим и заботливым командиром, но самое главное ты был настоящим и искренним другом", – написал о трагедии боец 105 бригады Владимир Бирчак.
Что известно о последних потерях Украины на войне?
- 19 сентября в Славянске похоронили снайпера Романа Марко. Военный погиб еще 9 октября 2022 года. Его тело лишь недавно передали во время обмена. Мужчина до войны работал преподавателем в школе для незрячих детей.
- На войне погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук. Он был одним из первых работников ветеранского отдела фонда и активно занимался развитием ветеранского спорта в Украине.
- Александр Гатиятуллин, военный и правозащитник, погиб на фронте 16 сентября, защищая Украину. Он был основателем ОО "Украина без пыток" и награжден несколькими наградами.