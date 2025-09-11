Единственный сын у матери: Украина потеряла на войне воина Владимира Дудникова из Винницкой области
- На фронте погиб Владимир Дудников из Винницкой области, единственный сын в семье, солдат 423 отдельного батальона "Скифские грифоны".
- Похороны состоятся 11 сентября в Гайсине.
Украина потеряла еще одного храброго защитника. На фронте погиб Владимир Дудников с Виннитчины.
Ему было 26 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Гайсинский городской совет.
Смотрите также Почти год считался пропавшим без вести: на войне погиб телеоператор Ярослав Левицкий
Что известно о Владимире Дуднике?
Владимир был единственным сыном у мамы Елены Анатольевны. Он родился в 1999 году.
Воин был солдатом 423 отдельного батальона беспилотных систем "Скифские грифоны".
Свой последний бой Владимир встретил 8 сентября во время выполнения боевого задания в окрестностях населенного пункта Новоивановка Пологовского района, что в Запорожье.
Никакие слова не заживят болезненную рану потери родной кровиночки... Вечная и светлая память Герою!
– написали в городском совете.
Похороны Владимира состоятся в Гайсине 11 сентября:
10:00 – молитвенный парастас в храме Святого Великомученика Пантелеймона ПЦУ в городском парке,
10:45 – митинг-реквием возле храма,
11:10 – памятное шествие почтения от храма до площади Мира,
11:45 – прощание на кладбище и захоронение на Аллее Славы с воинскими почестями.
24 Канал выражает соболезнования семье павшего воина Владимира Дудникова. Вечная память защитнику Украины!
Последние потери Украины на войне
Старший лейтенант полиции Александр Тимошенко погиб на фронте во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он прослужил в полиции 8 лет, а в июне 2025 присоединился к полку КОРД.
В Киеве попрощались с 19-летней Дарьей Лопатиной, которая служила в "Азове" и погибла во время выполнения боевого задания. Девушка училась в Киевской школе экономики и мечтала присоединиться к "Азову", что и впоследствии и удалось сделать.
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный Юрий Саенко из Киева. До службы он работал дозировщиком медицинских препаратов на Борщаговском фармацевтическом заводе.