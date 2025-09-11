Україна втратила ще одного хороброго захисника. На фронті загинув Володимир Дудніков з Вінниччини.

Йому було 26 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Гайсинську міську раду.

Дивіться також Майже рік вважався зниклим безвісти: на війні загинув телеоператор Ярослав Левицький

Що відомо про Володимира Дудніка?

Володимир був єдиним сином у мами Олени Анатоліївни. Він народився у 1999 році.

Воїн був солдатом 423 окремого батальйону безпілотних систем "Скіфські грифони".

Свій останній бій Володимир зустрів 8 вересня під час виконання бойового завдання на околицях населеного пункту Новоіванівка Пологівського району, що на Запоріжжі.

Ніякі слова не загоять болючу рану втрати найріднішої кровиночки… Вічна та світла пам'ять Герою!

– написали у міській раді.

Похорон Володимира відбудеться у Гайсині 11 вересня:

10:00 – молитовний парастас у храмі Святого Великомученика Пантелеймона ПЦУ у міському парку,

10:45 – мітинг-реквієм біля храму,

11:10 – пам'ятна хода шани від храму до площі Миру,

11:45 – прощання на кладовищі та поховання на Алеї Слави з військовими почестями.

24 Канал висловлює співчуття сім'ї полеглого воїна Володимира Дуднікова. Вічна пам'ять захиснику України!

Останні втрати України на війні