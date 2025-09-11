Єдиний син у матері: Україна втратила на війні воїна Володимира Дуднікова з Вінниччини
- На фронті загинув Володимир Дудніков з Вінниччини, єдиний син у сім'ї, солдат 423 окремого батальйону "Скіфські грифони".
- Похорон відбудеться 11 вересня у Гайсині.
Україна втратила ще одного хороброго захисника. На фронті загинув Володимир Дудніков з Вінниччини.
Йому було 26 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Гайсинську міську раду.
Що відомо про Володимира Дудніка?
Володимир був єдиним сином у мами Олени Анатоліївни. Він народився у 1999 році.
Воїн був солдатом 423 окремого батальйону безпілотних систем "Скіфські грифони".
Свій останній бій Володимир зустрів 8 вересня під час виконання бойового завдання на околицях населеного пункту Новоіванівка Пологівського району, що на Запоріжжі.
Ніякі слова не загоять болючу рану втрати найріднішої кровиночки… Вічна та світла пам'ять Герою!
– написали у міській раді.
Похорон Володимира відбудеться у Гайсині 11 вересня:
10:00 – молитовний парастас у храмі Святого Великомученика Пантелеймона ПЦУ у міському парку,
10:45 – мітинг-реквієм біля храму,
11:10 – пам'ятна хода шани від храму до площі Миру,
11:45 – прощання на кладовищі та поховання на Алеї Слави з військовими почестями.
24 Канал висловлює співчуття сім'ї полеглого воїна Володимира Дуднікова. Вічна пам'ять захиснику України!
Останні втрати України на війні
Старший лейтенант поліції Олександр Тимошенко загинув на фронті під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він прослужив у поліції 8 років, а у червні 2025 доєднався до полку КОРД.
У Києві попрощалися з 19-річною Дар'єю Лопатіною, яка служила в "Азові" та загинула під час виконання бойового завдання. Дівчина навчалася у Київській школі економіки і мріяла долучитися до "Азову", що й згодом і вдалося зробити.
На фронті під час виконання бойового завдання поліг військовий Юрій Саєнко з Києва. До служби він працював дозувальником медичних препаратів на Борщагівському фармацевтичному заводі.