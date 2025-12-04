"Любил Украину, свою жену и сыночка": в Херсоне попрощались с воином Владимиром Колотилом

В Херсоне 3 декабря провели в последний путь военнослужащего Владимира Колотила. Жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания на Сумщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Владимир Колотило погиб на фронте

Мама военного, Раиса, рассказала, что Владимир Колотило присоединился к рядам ВСУ с первых дней широкомасштабного вторжения.

Он любил Украину, свою жену и сыночка. В первых рядах, не дождавшись, что его призовут, пошел защищать наше государство. 24 февраля 2022 года он уже был в военкомате,

– добавила женщина.

По словам родственницы военного Анны Сапон, Владимир был добрым, веселым и имел широкий круг друзей. До вторжения мужчина работал на судостроительном заводе.

Мужчина встал на защиту Украины с первых дней вторжения / Фото: Суспильне Херсон

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Колотила. Вечная память Герою!

