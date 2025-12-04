"Любив Україну, свою дружину та синочка": у Херсоні попрощались з воїном Володимиром Колотілом

У Херсоні 3 грудня провели в останню путь військовослужбовця Володимира Колотіла. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Володимир Колотіло загинув на фронті

Мама військового, Раїса, розповіла, що Володимир Колотіло долучився до лав ЗСУ з перших днів широкомасштабного вторгнення.

Він любив Україну, свою дружину та синочка. У перших рядах, не чекавши, що його призвуть, пішов захищати нашу державу. 24 лютого 2022 року він вже був у військкоматі,

– додала жінка.

За словами родички військового Анни Сапон, Володимир був добрим, веселим і мав широке коло друзів. До вторгнення чоловік працював на суднобудівному заводі.

Чоловік став на захист України з перших днів вторгнення / Фото: Суспільне Херсон

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Колотіла. Вічна пам'ять Герою!

Вони віддали життя на Україну