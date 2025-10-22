Все видят, что есть несколько Путинов, – психолог сказала, как изменился российский диктатор
- Психолог Елена Шершнева отметила, что изменения в поведении и внешности Путина могут свидетельствовать о тревожности и стрессе.
- Также заметно, что Путин хочет все контролировать, любит закрытое пространство, расстояние между людьми.
С начала полномасштабного вторжения Владимир Путин не раз удивлял изменением поведения и даже внешности. Это замечают очень многие люди, тем самым порождая различные теории.
Психолог Елена Шершнева в эфире 24 Канала отметила, что такие догадки являются правдивыми. По ее словам прежде всего стоит обратить внимание на невербальную речь главы Кремля.
Как изменился глава Кремля?
"Все видят, что что-то изменилось, выдвигают теории, что Путинов есть несколько. Обратим внимание на его язык тела: осанка, держание за край стола – все это выражает тревожность и состояние стресса", – подчеркнула Елена Шершнева.
В таком состоянии человек пытается держать внутренний контроль, берясь за контроль внешний, например, когда хватается за край стола. За Владимиром Путиным неоднократно замечали такое поведение.
Речь диктатора тоже изменилась. Появились тавтологии, "пустые" формулировки, которые указывают на возрастную ригидность (неспособность адаптироваться – 24 Канал). Раньше динамика была уверенной, за ним не замечали того, что есть сейчас,
– отметила психолог.
Можно сделать вывод о психологической усталости, возрастные изменения и выдвинуть гипотезы об определенных медицинских диагнозах. Медикаментозный фон также может приводить к таким вербальным и невербальным реакциям.
Тревожность, усталость, параноидальные настроения – все это является компонентами личности Владимира Путина. на это указывает его любовь к защищенному пространству, бункеров, больших столов. Поэтому можно сделать вывод, что у российского диктатора паранойя, которая прогрессирует.
Последние новости о Владимире Путине
- Глава Кремля 22 октября принял участие в ядерных учениях. На них Россия осуществила пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. Также к учениям привлекали самолеты дальней авиации, комплексы "Ярс" и подводную лодку.
- Перед тем Владимир Путин пообщался с Дональдом Трампом. Американский лидер после их разговора заявил, что Путин якобы хочет завершить войну. Трамп добавил, что услышал от главы Кремля "много вещей, которые поражают".
- Президенты России и США даже договорились о встрече. Местом проведения выбрали Венгрию. После этого венгерский премьер позвонил Владимиру Путину. Детали разговора должны были сообщить позже.