Все видят, что есть несколько Путинов, – психолог сказала, как изменился российский диктатор

С начала полномасштабного вторжения Владимир Путин не раз удивлял изменением поведения и даже внешности. Это замечают очень многие люди, тем самым порождая различные теории.

Психолог Елена Шершнева в эфире 24 Канала отметила, что такие догадки являются правдивыми. По ее словам прежде всего стоит обратить внимание на невербальную речь главы Кремля.

Как изменился глава Кремля?

"Все видят, что что-то изменилось, выдвигают теории, что Путинов есть несколько. Обратим внимание на его язык тела: осанка, держание за край стола – все это выражает тревожность и состояние стресса", – подчеркнула Елена Шершнева.

В таком состоянии человек пытается держать внутренний контроль, берясь за контроль внешний, например, когда хватается за край стола. За Владимиром Путиным неоднократно замечали такое поведение.

Речь диктатора тоже изменилась. Появились тавтологии, "пустые" формулировки, которые указывают на возрастную ригидность (неспособность адаптироваться – 24 Канал). Раньше динамика была уверенной, за ним не замечали того, что есть сейчас,

– отметила психолог.

Можно сделать вывод о психологической усталости, возрастные изменения и выдвинуть гипотезы об определенных медицинских диагнозах. Медикаментозный фон также может приводить к таким вербальным и невербальным реакциям.

Тревожность, усталость, параноидальные настроения – все это является компонентами личности Владимира Путина. на это указывает его любовь к защищенному пространству, бункеров, больших столов. Поэтому можно сделать вывод, что у российского диктатора паранойя, которая прогрессирует.

