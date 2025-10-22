Всі бачать, що є кілька Путінів, – психологиня сказала, як змінився російський диктатор

Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Путін не раз дивував зміною поведінки й навіть зовнішності. Це помічають дуже багато людей, тим самим породжуючи різні теорії.

Психологиня Олена Шершньова в ефірі 24 Каналу зауважила, що такі здогадки є правдивими. За її словами насамперед варто звернути увагу на невербальну мову очільника Кремля.

Як змінився очільник Кремля?

"Всі бачать, що щось змінилося, висувають теорії, що Путінів є декілька. Звернемо увагу на його мову тіла: постава, тримання за край столу – все це виказує тривожність і стан стресу", – підкреслила Олена Шершньова.

У такому стані людина намагається тримати внутрішній контроль, беручись за контроль зовнішній, наприклад, коли хапається за край столу. За Володимиром Путіним неодноразово помічали таку поведінку.

Промова диктатора теж змінилася. З'явилися тавтології, "пусті" формулювання, які вказують на вікову ригідність (нездатність адаптуватися – 24 Канал). Раніше динаміка була впевненою, за ним не помічали того, що є зараз,

– наголосила психологиня.

Можна зробити висновок про психологічну втому, вікові зміни та висунути гіпотези про певні медичні діагнози. Медикаментозний фон також може призводити до таких вербальних та невербальних реакцій.

Тривожність, втома, параноїдальні настрої – все це є компонентами особистості Володимира Путіна.На це вказує його любов до захищеного простору, бункерів, великих столів. Тож можна зробити висновок, що у російського диктатора параноя, яка прогресує.

