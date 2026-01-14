Під Львовом стріляли біля мікроавтобуса ТЦК: оголошено план перехоплення
- В поселке Рудно на Львовщине неизвестный обстрелял микроавтобус военнослужащих ТЦК из травматического пистолета и скрылся с места преступления.
- Полиция объявила перехват, возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, никто не пострадал, но микроавтобус получил технические повреждения.
У селищі Рудно, що на Львівщині невідомий здійснив кілька пострілів біля мікроавтобусів військовослужбовців ТЦК та втік з місця злочину. У Львові оголошено перехоплення.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.
Смотрите также Во Львове мужчина ранил ножом представителя ТЦК
Во Львове произошла стрельба: что известно?
Днем, 14 января, в сети появилась информация о стрельбе в поселке Рудно Львовской области.
В полиции сообщили, что около 10:00 неизвестный на авто Volkswagen Passat обстрелял микроавтобус ТЦК из травматического пистолета.
Мужчина скрылся с места происшествия, поэтому сейчас проводится специальная полицейская операция для задержания злоумышленника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко сообщила, что в результате инцидента никто из лиц не пострадал. Впрочем микроавтобус военнослужащих РТЦК получил технические повреждения.
Что известно о недавних конфликтах с военными ТЦК?
В воскресенье, 11 января, во время проверки военно-учетных документов 46-летний львовянин вытащил нож и ударил им военного из ТЦК в живот. Оказалось,что злоумышленник был нарушителем воинского учета.
После совершенного нападавший сел в свой микроавтобус и убежал, а раненого военнослужащего Галицко-Франковского ОРТЦК и СП было доставлено в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В Тернополе военнослужащий ТЦК агрессивно вел себя с гражданским лицом, используя нецензурную лексику и физическую силу. В Тернопольском ОТЦК уже назначили служебное расследование по инциденту.