Під Львовом стріляли у мікроавтобус ТЦК: оголошено план перехоплення
- У селищі Рудно на Львівщині невідомий обстріляв мікроавтобус військовослужбовців ТЦК з травматичного пістолета та втік з місця злочину.
- Поліція оголосила перехоплення, порушено кримінальну справу за статтею хуліганство, ніхто не постраждав, але мікроавтобус отримав технічні пошкодження.
У селищі Рудно, що на Львівщині невідомий здійснив кілька пострілів у мікроавтобус військовослужбовців ТЦК та втік з місця злочину. У Львові оголошено перехоплення.
Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.
Дивіться також У Львові чоловік поранив ножем представника ТЦК
У Львові відбулась стрілянина: що відомо?
Вдень, 14 січня, у мережі з'явилась інформація про стрілянину у селищі Рудно Львівської області.
У поліції повідомили, що близько 10:00 невідомий на авто Volkswagen Passat обстріляв мікроавтобус ТЦК з травматичного пістолета.
Чоловік втік з місця події, тож наразі проводиться спеціальна поліцейська операція задля затримання зловмисника.
За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею хуліганство. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко повідомила, що внаслідок інциденту ніхто з осіб не постраждав. Втім мікроавтобус військовослужбовців РТЦК отримав технічні пошкодження.
Що відомо про нещодавні конфлікти з військовими ТЦК?
У неділю, 11 січня, під час перевірки військово-облікових документів 46-річний львів'янин витягнув ніж і вдарив ним військового ТЦК у живіт. Виявилось,що зловмисник був порушником військового обліку.
Після скоєного нападник сів у свій мікроавтобус та втік, а пораненого військовослужбовця Галицько-Франківського ОРТЦК та СП було доставлено у лікарню. Зараз його життю й здоров'ю нічого не загрожує.
У Тернополі військовослужбовець ТЦК агресивно поводився з цивільним, використовуючи нецензурну лексику та фізичну силу. В Тернопільському ОТЦК вже призначили службове розслідування щодо інциденту.