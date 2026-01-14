Під Львовом стріляли у мікроавтобус ТЦК: оголошено план перехоплення

У селищі Рудно, що на Львівщині невідомий здійснив кілька пострілів у мікроавтобус військовослужбовців ТЦК та втік з місця злочину. У Львові оголошено перехоплення.

Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.

У Львові відбулась стрілянина: що відомо?

Вдень, 14 січня, у мережі з'явилась інформація про стрілянину у селищі Рудно Львівської області.

У поліції повідомили, що близько 10:00 невідомий на авто Volkswagen Passat обстріляв мікроавтобус ТЦК з травматичного пістолета.

Чоловік втік з місця події, тож наразі проводиться спеціальна поліцейська операція задля затримання зловмисника.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею хуліганство. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко повідомила, що внаслідок інциденту ніхто з осіб не постраждав. Втім мікроавтобус військовослужбовців РТЦК отримав технічні пошкодження.

Що відомо про нещодавні конфлікти з військовими ТЦК?