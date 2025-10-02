Укр Рус
2 октября, 12:58
2

Во Львове местные слышали взрыв: что говорят в ГСЧС

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Во Львове на улице Кокорудзы взорвался газ в квартире, пострадала женщина, разрушена одна квартира.
  • Соседние квартиры получили повреждения, газоснабжения перекрыли.

Днем 2 октября во Львове местные услышали взрыв. По предварительным данным, взорвался газ в квартире.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Какова причина взрыва во Львове?

Во Львове на улице Кокорудзы, 12 в квартире произошел взрыв газа. По предварительным данным, разрушена одна квартира. Пострадала женщина, которой медики оказывают помощь.

По данным городских властей, соседние квартиры также получили повреждения – там выбило окна. На месте происшествия работают спасатели, полиция и представители ЖКХ.

Как сообщила ГСЧС Львовщины в комментарии 24 Каналу, подразделения выехали к месту происшествия. Информация проверяется.

Последствия взрыва газа во Львове / Фото из фейсбука Андрея Москаленко 

Местные паблики писали, что при взрыве пострадали школы, однако эти сообщения опровергли.

Детей эвакуировали во двор, поскольку рядом был слышен звук взрыва, 
– сообщили в горсовете. 

Газоснабжение в доме уже перекрыли. Учеба для школьников возобновится. 

