2 жовтня, 12:58
У Львові місцеві чули вибух: що кажуть в ДСНС

Дарія Черниш
Основні тези
  • У Львові на вулиці Кокорудзи вибухнув газ у квартирі, постраждала жінка, зруйнована одна квартира.
  • Сусідні квартири зазнали пошкоджень, газопостачання перекрили.

Вдень 2 жовтня у Львові місцеві почули вибух. За попередніми даними, вибухнув газ у квартирі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Дивіться також СБУ запобігла двом терактам у Львові: військових планували підірвати на "побаченнях" 

Яка причина вибуху у Львові?

У Львові на вулиці Кокорудзи, 12 у квартирі стався вибух газу. За попередніми даними, зруйнована одна квартира. Постраждала жінка, якій медики надають допомогу.

За даними міської влади, сусідні квартири також зазнали пошкоджень – там вибило вікна. На місці події працюють рятувальники, поліція та представники ЖКГ.

Як повідомила ДСНС Львівщини у коментарі 24 Каналу, що підрозділи виїхали до місця події. Інформація перевіряється.

Наслідки вибуху газу у Львові / Фото з фейсбуку Андрія Москаленка

Місцеві пабліки писали, що від вибуху постраждали школи, однак ці повідомлення спростували.

Дітей евакуювали на подвір'я, оскільки поруч було чути звук вибуху,
– повідомили в міськраді.

Газопостачання у будинку вже перекрили. Навчання для школярів відновиться.

