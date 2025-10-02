У Львові місцеві чули вибух: що кажуть в ДСНС
- У Львові на вулиці Кокорудзи вибухнув газ у квартирі, постраждала жінка, зруйнована одна квартира.
- Сусідні квартири зазнали пошкоджень, газопостачання перекрили.
Вдень 2 жовтня у Львові місцеві почули вибух. За попередніми даними, вибухнув газ у квартирі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
Яка причина вибуху у Львові?
У Львові на вулиці Кокорудзи, 12 у квартирі стався вибух газу. За попередніми даними, зруйнована одна квартира. Постраждала жінка, якій медики надають допомогу.
За даними міської влади, сусідні квартири також зазнали пошкоджень – там вибило вікна. На місці події працюють рятувальники, поліція та представники ЖКГ.
Як повідомила ДСНС Львівщини у коментарі 24 Каналу, що підрозділи виїхали до місця події. Інформація перевіряється.
Наслідки вибуху газу у Львові / Фото з фейсбуку Андрія Москаленка
Місцеві пабліки писали, що від вибуху постраждали школи, однак ці повідомлення спростували.
Дітей евакуювали на подвір'я, оскільки поруч було чути звук вибуху,
– повідомили в міськраді.
Газопостачання у будинку вже перекрили. Навчання для школярів відновиться.
