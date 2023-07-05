9 лет считали пропавшей без вести: во Львовской области раскрыли резонансное убийство 17-летней девушки

Девушка исчезла во Львовской области еще в августе 2014 года. До этого она считалась пропавшей без вести, однако правоохранители раскрыли резонансное убийство несовершеннолетней.

Тело 17-летней девушки обнаружили в лесополосе возле Стрыя. Кроме того, благодаря следственно-оперативным мерам удалось собрать доказательства, подтверждающие причастность к совершению преступления ранее судимого мужчину.

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Правоохранители раскрыли убийство 9-летней давности

17-летняя девушка скрылась в Стрые в августе 2014 года. С тех пор ее считали пропавшей без вести. Однако правоохранители не покидали расследование. Как удалось выяснить, девушку удавил 38-летний житель Стрыя. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина зарыл тело подростка в лесополосе.

Благодаря проведенным следственно-оперативным мероприятиям правоохранителям удалось собрать доказательства, подтверждающие причастность ранее судимого мужчины к преступлению. Правоохранители уже собрали все доказательства, подтверждающие убийство 9-летней давности.

В настоящее время 46-летнему подозреваемому, ранее имевшему судимость, вручили подозрение за умышленное убийство. По согласованию с Львовской областной прокуратурой обвинительный акт также направлен в суд по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время преступник находится под стражей. Следующие 15 лет убийца может провести за решеткой.

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