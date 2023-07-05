9 років вважали зниклою безвісти: на Львівщині розкрили резонансне вбивство 17-річної дівчини
Джерело:ГУНП у Львівській області
Дівчина зникла на Львівщині ще у серпні 2014 року. До цього часу вона вважалася зниклою безвісти, проте правоохоронці розкрили резонансне вбивство неповнолітньої.
Тіло 17-річної дівчини знайшли в лісосмузі біля Стрия. Крім того, завдяки слідчо-оперативним заходам, вдалося зібрати докази, які підтверджують причетність до скоєння злочину раніше судимого чоловіка.
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Правоохоронці розкрили вбивство 9-річної давнини
17-річна дівчина зникла у Стрию в серпні 2014 року. Відтоді її вважали безвісти зниклою. Проте правоохоронці не полишали розслідування. Як вдалося з'ясувати, дівчину задушив 38-річний мешканець Стрию. Аби приховати сліди злочину, чоловік закопав тіло підлітка в лісосмузі.
Завдяки проведеним слідчо-оперативним заходам правоохоронцям, вдалося зібрати докази, які підтверджують причетність раніше судимого чоловіка до злочину. Правоохоронці вже зібрали усі докази, які підтверджують вбивство 9-річної давнини.
Нині 46-річному підозрюваному, який раніше мав судимість, вручили підозру за умисне вбивство. За погодженням із Львівською обласною прокуратурою обвинувальний акт також скеровано до суду за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Наразі злочинець перебуває під вартою. Наступні 15 років вбивця може провести за ґратами.
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