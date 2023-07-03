Вбивство сталося у лісопосадці у Винниках. Тіло жінки виявили з ножовим пораненням грудної клітки.

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На Львівщині сталося жорстоке вбивство

1 липня у лісопосадці в місті Винники між чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці удару ножем у ділянку грудей. Це спричинило смертельну травму.

Згодом правоохоронці затримали вбивцю. Ним виявився 48-річний житель Чернівців. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за статтею про умисне вбивство.

Зверніть увагу! Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Наразі досудове розслідування триває.

Правоохоронці затримали вбивцю / фото поліції

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