Вбивство сталося у лісопосадці у Винниках. Тіло жінки виявили з ножовим пораненням грудної клітки.
Дивіться також Облила бензином, підпалила та закопала: на Київщині жінка жорстоко розправилась з родичом
На Львівщині сталося жорстоке вбивство
1 липня у лісопосадці в місті Винники між чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці удару ножем у ділянку грудей. Це спричинило смертельну травму.
Згодом правоохоронці затримали вбивцю. Ним виявився 48-річний житель Чернівців. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за статтею про умисне вбивство.
Наразі досудове розслідування триває.
Правоохоронці затримали вбивцю / фото поліції
Інші подібні випадки в Україні
- Нещодавно на Київщині стався конфлікт між жінкою та її родичом. Через це зловмисниця облила чоловіка бензином, підпалила та скинула в болото.
- У Запорізькій області чоловік задушив свою вагітну 19-річну подругу. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду, тож зловмиснику скоро оберуть покарання.
- А на Чернігівщині рідний батько жорстоко вбив свою 1-річну доньку. Також він здійснив замах на вбивство 2-річного сина.
- В селищі Кути Івано-Франківської області сталась моторошна трагедія – 34-річний чоловік вбив 9-річну дівчинку.
- Раніше у Чернігові засудили чоловіка, який вбив 11-місячного сина на очах у 2-річної дитини. Він був у нетверезому стані.