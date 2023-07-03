Убийство произошло в лесопосадке в Винниках. Тело женщины обнаружили с ножевым ранением грудной клетки.

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Во Львовской области произошло жестокое убийство

1 июля в лесопосадке в городе Винники между мужчиной и его сожительницей возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес женщине удар ножом в участок груди. Это привело к смертельной травме.

Позже правоохранители задержали убийцу. Им оказался 48-летний житель Черновцов. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном убийстве.

Обратите внимание! Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Правоохранители задержали убийцу / фото полиции

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